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Беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны РФ: БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

В публикации отмечается, что попытка атаки была пресечена приблизительно в 16:15 мск.

Ранее днем губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник врезался в жилой дом в селе Козьмодемьяновка, расположенном в Шебекинском городском округе Белгородской области.

Днем 6 октября российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Курской областью.

До этого в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны ночью уничтожили четыре беспилотника над российскими регионами. По данным ведомства, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над территорией Курской области, а над Белгородской и Воронежской областями уничтожены по одному дрону.

Вечером 5 октября МЧС России сообщало, что в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики украинский дрон атаковал пожарную часть. Незадолго до этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в регионе из-за масштабной атаки беспилотных летальных аппаратов пострадали два человека — мужчина и женщина.

Ранее в сети появилось видео уничтожения БПЛА «Охотник».

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