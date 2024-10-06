В Белгородской области дрон ВСУ врезался в жилой дом

Украинский беспилотник врезался в жилой дом в селе Козьмодемьяновка, расположенном в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали FPV-дрон. Летательный аппарат влетел в одно из окон здания, в результате чего пострадал 13-летний ребенок.

«У ребенка <...> царапины на шее, которые родители обработали самостоятельно, от вызова бригады СМП (скорой медицинской помощи. — «Газета.Ru») они отказались», — сообщил глава российского субъекта.

По его словам, сам дом также получили повреждения. В нем оказались выбиты окна, посечен фасад и пробита крыша.

Более того, украинский беспилотник нанес урон стоявшим рядом автомобилю и хозяйственной постройке. В последней зафиксировали повреждение навеса, уточнил губернатор.

Также атаке со стороны ВСУ подвергся город Шебекино, где во время обстрела повреждения получила одна легковая машина. Кроме того, в населенном пункте выявили локальный обрыв на линии электропередачи (ЛЭП).

«Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ», — добавил Гладков.

Ранее в Шебекино при атаке беспилотника ВСУ на производственное здание пострадала женщина.