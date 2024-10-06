Российский полковник оценил удар по судну с оружием для ВСУ у Одессы

Ракета от комплекса «Искандер», при помощи которой российские военные ударили по судну со снарядами для Вооруженных сил Украины (ВСУ), является одной из перспективных разработок РФ. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт обратил внимание, что «Искандер» стреляет баллистическими ракетами. При этом в большинстве случаев данные снаряды имеют осколочно-фугасную боевую часть, вес которой составляет порядка 200 килограммов.

«Дальность полета в пределах от 2,5 до пяти тыс. километров. Круговое отклонение где-то в радиусе пяти–шести метров. То есть это одна из наших перспективных ракет», — отметил он.

6 октября издание «Изнанка» со ссылкой на источники сообщило, что российские солдаты нанесли ракетный удар по морскому порту, расположенному в районе города Одессы. По данным журналистов в этот момент в гавани разгружали судно с западным оружием для ВСУ.

Впоследствии эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства обороны РФ. Там уточнили, что украинская портовая инфраструктура была поражена при помощи комплекса «Искандер-М».

Ранее Минобороны РФ показало видео, на котором запечатлен удар по судну с оружием для украинских войск.