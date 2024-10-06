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Российские морпехи уничтожили технику и пехоту ВСУ в Курской области

МО: морпехи группировки «Север» поразили технику и пехоту ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Морпехи группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также наемников в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По информации ведомства, украинские военнослужащие попытались оказать сопротивление. В результате, как отметили в министерстве, ВСУ были уничтожены, а выжившие солдаты сдались в плен. При этом российские войска также захватили трофейное оружие, флаги ВСУ и личные вещи солдат, подчеркнули в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что основные узлы ВСУ удалось обнаружить благодаря непрерывному наблюдению за украинскими войсками с помощью беспилотников. При проведении операции российские морпехи нанесли огневое поражение армии Украины, что позволило без потерь зайти в населенный пункт.

До этого командир мотострелкового батальона с позывным Горизонт сообщил, что российские войска уничтожили польских наемников в Курской области, которые пытались атаковать их позиции. По словам военного, иностранные войска часто идут во втором эшелоне и вступают в бой только в том случае, если украинские военнослужащие захлебываются в атаке и отступают с большими потерями.

Ранее военкоры сообщили о перебросе «элитной» бригады ВСУ в Курскую область.

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