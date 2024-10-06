ЦАХАЛ объявил о начале новой операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую операцию в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По информации ЦАХАЛ, в районе населенного пункта зафиксировали присутствие террористов и террористической инфраструктуры. Также представители армии подчеркнули, что радикальное палестинское движение ХАМАС намерено восстановить свои оперативные возможности на этой местности.

«Войска 401-й бригады и 460-й бригады успешно окружили этот район и в настоящее время продолжают там действовать», — говорится в сообщении.

По данным военных, на текущий момент израильские ВВС уже уничтожили десятки военных целей. Среди них были склады оружия, подземные объекты инфраструктуры и террористические ячейки.

До этого ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что военно-воздушные силы Армии обороны Израиля за последние несколько часов нанесли более 60 авиаударов по сектору Газа. По данным журналистов, атакам ЦАХАЛ подверглись северные районы региона.

Ранее израильский журналист рассказал, почему страна «увязает в трясине Газы».