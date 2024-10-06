Российский боец рассказал о мародерстве ВСУ в Угледаре

В личных вещах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре находили женские золотые украшения. Об этом рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман».

Он отметил, что подобные находки говорят о том, что украинские солдаты их «у кого-то забрали». «У кого можно взять женские золотые драгоценности? Только у мирных женщин», — объяснил военнослужащий.

Солдат добавил, что на момент захода российских подразделений на территорию Угледара противники мародерствовали. Это подтверждают не только полностью разграбленные помещения и дома, но и сами мирные жители, которые рассказывали о преступных действиях со стороны ВСУ.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт Олег Глазунов назвал взятие города переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины.

О том, что будут делать ВСУ после сдачи Угледара, как будут развиваться события в ближайшем будущем и приведут ли неудачи на фронте к выводу украинских подразделений из Курской области — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что среди оставшихся в Угледаре мирных жителей есть дети.