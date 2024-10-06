Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец рассказал о мародерстве ВСУ в Угледаре

Боец «Шаман»: в личных вещах солдат ВСУ в Угледаре нашли золотые украшения

close
Stringer/Reuters

В личных вещах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре находили женские золотые украшения. Об этом рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман».

Он отметил, что подобные находки говорят о том, что украинские солдаты их «у кого-то забрали». «У кого можно взять женские золотые драгоценности? Только у мирных женщин», — объяснил военнослужащий.

Солдат добавил, что на момент захода российских подразделений на территорию Угледара противники мародерствовали. Это подтверждают не только полностью разграбленные помещения и дома, но и сами мирные жители, которые рассказывали о преступных действиях со стороны ВСУ.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт Олег Глазунов назвал взятие города переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины.

О том, что будут делать ВСУ после сдачи Угледара, как будут развиваться события в ближайшем будущем и приведут ли неудачи на фронте к выводу украинских подразделений из Курской области — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что среди оставшихся в Угледаре мирных жителей есть дети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами