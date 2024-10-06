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Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 авиабомбами уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Су-34 авиабомбами уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Экипаж многофункционального истребителя Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Истребители получили разведданные и уничтожили опорные пункты ВСУ авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Незадолго до этого экипаж Ми-28НМ ударил ракетами по силам ВСУ в Курской области.

После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область в начале августа свыше 150 тысяч россиян были вынуждены бросить свои дома и бежать от линии фронта. Несколько сотен из них вывезли в Московскую область и расселили по детским лагерям. Корреспондент «Газеты.Ru» посетила подмосковную «Дружбу» и узнала жителей региона, в каких условиях они живут второй месяц и чего ждут дальше.

Ранее российские бойцы ударили по месту скопления ВСУ в Курской области.

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