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На фоне ударов Израиля взрывы произошли у аэропорта Бейрута

ВВС Израиля ударили по южному пригороду Бейрута

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Самолеты ВВС Израиля ударили по южному пригороду ливанской столицы. Об этом сообщает The Times of Israel.

Телеканал Al Hadath уточняет, что несколько взрывов произошло поблизости от международного аэропорта Бейрута, в то время как туда продолжают выполнять рейсы самолеты, эвакуирующие людей.

До этого израильские истребители нанесли четыре удара по объектам ливанской шиитской организации «Хезболла» в южном предместье Бейрута. Цели Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находились в предместье Шуэйфат, а в атакованных зданиях в кварталах Харет-Хорейк и Эль-Амрусия на южной окраине Ливана якобы размещались офисы «Хезболлы». Перед ударами по оплоту шиитского движения ЦАХАЛ призвал жителей Бейрута эвакуироваться. Представитель армии Израиля Авичая Адраи обратился в жителям пригорода на арабском языке в соцсети X, прикрепил в посту снимок района и призвал их не менее чем на 500 м удалиться от указанных зданий.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее Нетаньяху назвал позором идею Макрона об эмбарго на оружие для Израиля.

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Операция Израиля в Ливане
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