Названы сроки возможных ударов Израиля по Ирану

Израиль в ближайшие часы, вероятно, нанесет удары возмездия по Ирану. Об этом сообщает 14-й канал, ссылаясь на источники в США.

«Ряд неправительственных организаций получили предупреждение, что, согласно американским источникам, Израиль может совершить атаку на Иран в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В таком случае, есть вероятность ответного удара со стороны Ирана, утверждает источник.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал обращение к нации, в котором заявил о праве и обязанности Израиля ответить на атаку Ирана.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано было не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее ЦАХАЛ признал попадание ракет Ирана по двум авиабазам Израиля.