В Запорожье два человека пострадали из-за атаки БПЛА

В Запорожской области из-за масштабной атаки беспилотных летальных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадали два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сегодня зафиксирована масштабная атака БПЛА противника на мирные города и села Запорожской области», — отметил он.

В селе Любимовка Гуляйпольского района мужчина 1957 года рождения получил травмы на своем приусадебном участке. Его госпитализировали в Куйбышево со множественными осколочными ранениями правой ноги, проинформировал губернатор.

А в медицинское учреждение города Пологи со множественными ранениями ног привезли женщину 1968 года рождения. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, рассказал глава региона.

Балицкий подчеркнул, что основной целью украинских дронов стали электроподстанции Куйбышевского и Васильевского районов, а также Каменки-Днепровской. Подача электричества не нарушена, заверил он.

До этого сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал школу в Каменке-Днепровской. Никто не пострадал, сообщал Балицкий.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев результаты референдума до сих пор не признает. Часть региона, в том числе город Запорожье, пока остается под контролем ВСУ.

Ранее в Запорожье произошел теракт против бывшего судьи.