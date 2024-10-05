Армия Израиля нанесла удар по мечети на юге Ливана

Израильская армия нанесла удар по мечети, расположенной возле больницы «Салах Гандур» на юге Ливана. По сообщению пресс-службы военного ведомства, в ней находился штаб шиитского движения «Хезболла».

В сообщении указано, что перед атакой жителей региона уведомили о необходимости соблюдать осторожность. Кроме того, представители израильских военных «провели переговоры с главами деревень, в которых расположены больницы, используемые боевиками «Хезболлы» в качестве прикрытия, что запрещено законами ведения войны».

По данным ЦАХАЛ, мечеть использовалась представителями «Хезболлы» для размещения штаба по планированию и проведению террористических операций против Израиля.

5 октября «Хезболла» сообщила об ударе по израильской базе Рамат-Давид под Хайфой. Для обстрела использовались ракеты «Фади-1».

Ранее армия Израиля нанесла новые удары по югу Ливана.