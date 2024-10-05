Новый лидер «Хезболлы» не выходит на связь после удара Израиля

С новым главой движения «Хезболла» Хашемом Сафиеддином нет связи с пятницы, когда Израиль нанес удары по Бейруту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Один из источников заявил, что Сафиеддин, который, как многие ожидают, может стать преемником Хасана Насраллы, был недоступен с момента удара в пятницу», — сказано в сообщении.

4 октября израильские военные сбросили 73 тонны взрывчатых веществ на штаб «Хезболлы» в пригороде Бейрута. По информации Ynet, в момент атаки там мог находиться двоюродный брат и преемник ликвидированного лидера движения Хасана Насраллы Хашем Сафиеддин.

29 сентября Сафиеддин был избран новым генсеком «Хезболлы». Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов выразил мнение, что Сафиеддин не устроит Израиль. Он заявил, что лидеры «Хезболлы» и палестинского радикального движения ХАМАС понимают, что выдвигаемые и популяризуемые ими лидеры обречены, то есть они подставляются.

Ранее силы ООН проигнорировали призывы Израиля и остаются в южном Ливане.