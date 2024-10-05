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ВСУ покидают позиции в районах Горняка и Кураховки

ТАСС: ВСУ покидают позиции в районах Горняка и Кураховки в ДНР

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские военные начали выводить группы с позиций в районах населенных пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Противник начал вывод своих сил из района Горняка и Кураховки», — заявили там.

Отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выходят из-под огня малыми группами, но при этом теряют личный состав под ударами артиллерии.

В силовых структурах добавили, что данный участок фронта близок к окружению.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи, рассказали в российском оборонном ведомстве. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты Вооруженных сил Украины сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Ранее подразделения группировки «Восток» нанесли поражение трем бригадам ВСУ.

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