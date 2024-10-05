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Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение трем бригадам ВСУ

МО РФ: подразделения группировки «Восток» нанесли поражение трем бригадам ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что при этом украинские военные потеряли до 110 бойцов. Также были подбиты восемь автомобилей, 155 -мм гаубица М777 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи, уточнили в российском оборонном ведомстве. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты Вооруженных сил Украины сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Ранее в России призвали учредить День освобождения Угледара.

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