«Хезболла» нанесла новый удар по Израилю

Ливанское движение «Хезболла» сообщило, что нанесло ракетный удар по базе военно-воздушных сил Израиля Рамат-Давид под Хайфой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами «Фади-1» базу «Рамат-Давид», — говорится в сообщении.

Утром 5 октября сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля в течение дня нанесли серию новых ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее в США предупредили о возможных угрозах в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.