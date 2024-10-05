Украинский пленный поблагодарил российских военных за спасение

Военнослужащий украинской армии Ростислав Мельник, который попал в плен под Угледаром, поблагодарил российских военных за спасение. Его слова передает Минобороны России.

Мельник рассказал, что во время выполнения боевой задачи он должен был докладывать, откуда идут выходы и куда идут прилеты.

«С нами связывались, говорили, что все хорошо, нас эвакуируют, и никто никого не эвакуировал», – заявил он.

Также украинский военный поблагодарил россиян за то, что они его вынесли и оказали медицинскую помощь.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал взятие города переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины.

О том, что будут делать ВСУ после сдачи Угледара, как будут развиваться события в ближайшем будущем и приведут ли неудачи на фронте к выводу украинских подразделений из Курской области — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее офицер ВСУ заявил о преимуществах для армии России после взятия Угледара.