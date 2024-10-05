Группировка «Север» нанесла поражение украинским формированиям на Липцовском и Волчанском направлениях. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, слова которого передает РИА Новости.

В результате действий российских войск ВСУ потеряли до 115 военных.

5 октября офицер 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Арсений Прилипка заявил, что взятие Угледара (ДНР) позволило Вооруженным силам России овладеть стратегически важным преимуществом.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар.

По данным оборонного ведомства, российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.

Ранее в Верховной раде рассказали, что Зеленский задумал против союзников.