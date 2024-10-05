Военные сбили украинский дрон над регионом России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что это произошло около 9.40 мск, 5 октября.

Также в Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской и Курской областями.

В ночь на 4 октября средства ПВО и системы радиоэлектронной борьбы перехватили несколько беспилотников в Воронежской области, один из которых и стал причиной пожара на нефтебазе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.