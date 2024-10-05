Офицер ВСУ заявил о преимуществах для армии России после взятия Угледара

Взятие Угледара (ДНР) позволило Вооруженным силам России овладеть стратегически важным преимуществом. Об этом заявил в эфире львовского телеканала NTA сбежавший из Угледара офицер 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Арсений Прилипка.

По его словам, российская армия не собирается останавливаться, она завладела крепостью и высотой, которая стала для нее еще одним преимуществом. Захваченная высота позволит наносить огневые поражения.

Прилипка считает, что ВС РФ смогли захватить Угледар благодаря полному превосходству над украинскими войсками, украинские бойцы в свою очередь не выдержали ежедневного давления с российской стороны.

Если бы ресурсов было больше, возможно, ВСУ смогли бы удержать Угледар, отметил украинский боец. На протяжение полугода продолжалось ежедневное давление со стороны армии России. Самолеты-разведчики не переставали крутиться в небе, они корректировали огонь очень мощной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которой сложно противостоять, рассказал Прилипка.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар.

По данным оборонного ведомства, российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.

Ранее в России призвали учредить День освобождения Угледара.