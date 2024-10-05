Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали, как удалось сокрушить оборону ВСУ в Угледаре

Минобороны: силы РФ сломили оборону ВСУ в Угледаре, взяв город в клещи

close
Evgeniy Maloletka/AP

Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону Угледара (ДНР), проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии. Однако, опасаясь окружения, они приняли решение оставить Угледар, при этом свыше 40 украинских военнослужащих сдались в плен.

В освобожденном городе штурмовикам ВС РФ достались немалые трофеи: брошенное ВСУ оружие и боеприпасы, в том числе производства стран НАТО — польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое вооружение и другое, рассказали в оборонном ведомстве.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар.

Ранее в России призвали учредить День освобождения Угледара.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами