В Минобороны рассказали, как удалось сокрушить оборону ВСУ в Угледаре

Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону Угледара (ДНР), проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии. Однако, опасаясь окружения, они приняли решение оставить Угледар, при этом свыше 40 украинских военнослужащих сдались в плен.

В освобожденном городе штурмовикам ВС РФ достались немалые трофеи: брошенное ВСУ оружие и боеприпасы, в том числе производства стран НАТО — польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое вооружение и другое, рассказали в оборонном ведомстве.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар.

Ранее в России призвали учредить День освобождения Угледара.