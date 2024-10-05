Белый дом опасается комментировать освобождение Угледара российскими войсками из-за того, что успешное продвижение ВС России опровергает идею о стратегическом поражении России, выдвинутую Западом. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, которого цитирует Telegram-канал дипломатического представительства.

«Представители администрации молчат, поскольку признать крах своей идеи о стратегическом поражении России для них - невозможно. Освобождение Угледара - еще одно подтверждение того, что бесконечные поставки Киеву оружия за счет американского налогоплательщика не имеют смысла», — заявил Антонов.

Российский посол также назвал взятие Угледара примером мужества и силы духа российских солдат. При этом, как считает Антонов, Соединенные Штаты все равно будут продолжать спонсировать украинские вооруженные силы.

До этого угледарцы использовали последние продукты на угощение бойцов ВС РФ, встретив солдат пирожками.

Ранее ветераны призвали учредить День освобождения Угледара.