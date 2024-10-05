В минобороны Польши забили тревогу из-за «дырявого» забора на границе с Белоруссией

Замминистра нацобороны Польши Цезарь Томчик сообщил на пресс-конференции о незащищенности восточной границы республики (на востоке страна граничит с Литвой, Белоруссией и Украиной, на севере — с российской Калининградской областью).

«Мы нашли дырявый забор, который должен был стать преградой против того, что могло угрожать нам с востока, но он оказался дырявым как решето», — заявил чиновник.

По его словам, поэтому возникла необходимость в программе «Восточный щит». Целью этого проекта является защита Польши от нелегальной миграции и укрепление ее границ на севере и востоке. В рамках программы построят новые укрепления, заборы, создадут специальные лесные насаждения и изменят форму рельефа.

Томчик рассказал, что реализация проекта начнется в этом году, строительство обойдется в более чем €2,3 млрд и продлится четыре года. К программе также присоединились прибалтийские республики.

Ранее в Польше назвали все границы в Европе искусственными.