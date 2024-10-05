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В одном из регионов РФ объявлена угроза атаки БПЛА

Гусев: на территории Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

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Stringer/REUTERS

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале предупредил жителей региона об угрозе атаки БПЛА.

«Уважаемые воронежцы, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — обратился Гусев к жителям региона.

Он уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в готовности, и призвал жителей следить за сообщениями правительства региона или МЧС.

До этого Министерство национальной обороны Румынии сообщало, что обломки якобы российского беспилотника обнаружила погранслужба страны в районе канала Лицов, примерно в километре от рукава Святого Георгия.

БПЛА упал на загородной территории, элементы инфраструктуры не были повреждены. Специалисты Румынской разведывательной службы, МВД и министерства нацобороны в течение дня исследовали периметр указанного участка и подобрали фрагменты дрона для экспертизы.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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