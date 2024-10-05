В Совфеде заявили, что Россия не заменит учителей роботоами

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российских учителей не заменят роботы. Об этом она написала в своей колонке на сайте верхней палаты парламента по случаю Дня учителя.

По словам Матвиенко, государство поддержит роль учителя как ключевой фигуры в образовании.

«Даже в условиях таких тектонических сдвигов (в эпоху искусственного интеллекта и цифровых помощников. — «Газета.Ru») мы должны не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить ее. Это одна из главных задач государства. По крайней мере, мы в России видим это именно так», — поделилась Матвиенко.

Она подчеркнула, что не представляет робота, целиком и полностью заменившего учителя, и добавила, что Россия по этому пути не пойдет.

До этого специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов объяснил, как учителям бороться с профессиональным выгоранием.

Ранее в столичных школах прошли концерты, выставки и праздничные линейки, посвященные Дню учителя.