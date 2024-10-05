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СМИ сообщают, что иранские ракеты частично преодолели защиту Израиля

WSJ: ракеты Ирана смогли преодолеть ПВО Израиля в ряде мест

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Jamal Awad/Reuters

Иранские ракеты смогли частично преодолеть систему противовоздушной обороны (ПВО) Израиля. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Иран использовал для атаки только баллистические ракеты с большей, чем у крылатых ракет, скоростью полета, в отличии от атаки, проведенной в апреле. В этот раз Иран запустил 180 ракет, 32 из них достигли базы ВВС Израиля Неватим.

Отмечается, что по меньшей мере одна ракета упала рядом со штаб-квартирой израильской разведывательной службы «Моссад» в Тель-Авиве.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вынуждена расставлять приоритеты при выборе мест, которые необходимо защищать, так как ракеты-перехватчики, используемые Израилем, значительно дороже и малочисленнее иранских.

До этого посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что если Израиль снова совершит что-то против Ирана, то ответ будет асимметричным.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.

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