В Румынии нашли обломки «российского дрона»

Обломки якобы российского беспилотника обнаружила погранслужба Румынии в районе канала Лицов, примерно в километре от рукава Святого Георгия, передает Antena 3 CNN со ссылкой на министерство нацобороны страны.

По данным ведомства, БПЛА упал на загородной территории, элементы инфраструктуры не были повреждены. Специалисты Румынской разведывательной службы, МВД и министерства нацобороны в течение дня исследовали периметр указанного участка и подобрали фрагменты дрона для экспертизы.

27 сентября Румыния поднимала в воздух истребители из-за «российского дрона». По данным минобороны страны, беспилотный летательный аппарат РФ, вероятно, нарушил воздушное пространство республики менее чем на три минуты во время ночной атаки на соседнюю Украину. После этого в воздух были подняты четыре F-16, «чтобы контролировать атаку с воздуха».

Ранее в Латвии заявили о падении «российского военного дрона».