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ВСУ атаковали промпредприятие в Белгородской области

Гладков заявил о детонации БПЛА на территории предприятия в Белгородской области

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) детонировал на территории промышленного предприятия в селе Песчанка в Белгородской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки никто не пострадал. Взрыв дрона-камикадзе привел к детонации угла здания предприятия и пожару, который был быстро ликвидирован. Также были повреждены фасад и остекление соседнего дома и выбиты окна в еще одном жилом доме. Что производит пострадавшее предприятие и работает ли оно в настоящее время, не уточняется.

Вечером 4 октября сообщалось, что семь человек пострадали при обстреле села Новая Таволжанка ВСУ. Одну из пострадавших женщину с минно-взрывной травмой доставили в областную клиническую больницу, вторую — с осколочным ранением ноги во вторую городскую больницу Белгорода. Еще троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, после чего они отказались от госпитализации, а двое обратились в больницу самостоятельно.

Ранее жителям Белгородской области начали раздавать огнетушители.

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