В США насчитали минимум 25 случаев поражения ракетами Ирана целей в Израиле

Иранские ракеты минимум 25 раз поразили военные и разведывательные объекты в Израиле. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Аналитики издания проанализировали видеозаписи и фотографии иранской атаки. Отмечается, что специалисты указали на поражение базы ВВС Израиля Неватим на юге страны 20 ракетами. Еще три ракеты, согласно выводам этих экспертов, поразили базу ВВС Тель-Ноф близ Тель-Авива. Кроме того, в соответствии с их заключениями, два ракетных удара было зарегистрировано близ штаб-квартиры израильской разведывательной службы «Моссад», расположенной в Тель-Авиве.

4 октября заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави заявил, что Иран нанесет удары по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и газовым месторождениям, если Израиль атакует иранскую территорию.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Позже начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ намерен полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее Иран назвал «дырявым» израильский «Железный купол».