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Названы потери ВСУ в результате удара «Искандером» в Сумской области

Ударом «Искандера» в Сумской области уничтожено 12 бронемашин и 80 солдат ВСУ

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РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар из комплекса «Искандер-М» по сосредоточению украинских войск в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Группировкой «Север» был вскрыт район сосредоточения ротно-тактической группы одного из механизированных батальонов 47-й механизированной бригады ВСУ, который был обустроен в лесополосе в районе н.п. Фрунзенка в Сумской области. В результате удара были уничтожены 12 бронемашин и до 80 военнослужащих.

4 октября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово в ДНР.

В этот же день американское издание National Interest написало, что Вооруженные силы Российской Федерации закалились во время боевых действий на Украине и стали значительно опаснее. Газета также подчеркнула, что Россия сильно усовершенствовала собственные боевые системы и увеличила производство БПЛА. Арсенал сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет также увеличился.

Ранее было названо число населенных пунктов, взятых ВС РФ за минувшую неделю.

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Операция на Украине
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