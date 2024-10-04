Отличившимся на СВО российским бойцам вручили медали «Золотая Звезда»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды ряду участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

В заявлении уточняется, что солдаты получили медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие. Их представили к наградам за мужество и героизм, проявленные на поле боя.

«Благодарю вас и в вашем лице всех, кто сегодня находится на переднем крае за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Вы истинная опора России. Миллионы наших соотечественников поддерживают вас и гордятся вами», — сказал Белоусов в ходе торжественной церемонии.

Также от себя лично и от лица верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, которым является президент страны Владимир Путин, министр поздравил участников СВО с получением медалей и пожелал им дальнейших успехов. Он подчеркнул, что в ходе боев на Украине российские военнослужащие на деле доказали верность родному государству и присяге.

Ранее Белоусов потребовал улучшить обеспечение российских солдат, находящихся на фронте.