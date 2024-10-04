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Отличившимся на СВО российским бойцам вручили медали «Золотая Звезда»

Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военным, проявившим себя на поле боя

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды ряду участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

В заявлении уточняется, что солдаты получили медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие. Их представили к наградам за мужество и героизм, проявленные на поле боя.

«Благодарю вас и в вашем лице всех, кто сегодня находится на переднем крае за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Вы истинная опора России. Миллионы наших соотечественников поддерживают вас и гордятся вами», — сказал Белоусов в ходе торжественной церемонии.

Также от себя лично и от лица верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, которым является президент страны Владимир Путин, министр поздравил участников СВО с получением медалей и пожелал им дальнейших успехов. Он подчеркнул, что в ходе боев на Украине российские военнослужащие на деле доказали верность родному государству и присяге.

Ранее Белоусов потребовал улучшить обеспечение российских солдат, находящихся на фронте.

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Операция на Украине
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