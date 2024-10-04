Раскрыты действия Израиля, которыми был перерезан путь для беженцев из Ливана

Атака израильских ВВС на главный пограничный контрольно-пропускной пункт Маснаа на ливано-сирийской границе отрезала основной путь для отхода беженцев из Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Сирии.

«Удар по КПП Маснаа — Ждейдет-Ябус на границе Ливана и Сирии привел к блокированию международной автомагистрали, отрезав путь жизни, которым пользуются сотни тысяч беженцев граждан Ливана и Сирии», — говорится в сообщении.

По словам министра транспорта Ливана Али Хамие, за последние 10 дней этой дорогой воспользовались порядка 300 тысяч человек. Министр отметил, что большинство из них — сирийцы. Хамие также добавил, что удар по территории возле пограничного перехода оставил после себя воронку шириной в четыре метра.

Обстрел зоны возле КПП в Израиле объясняют тем, что шиитская организация «Хезболла» якобы использует погранпереход для транспортировки в Ливан военной техники.

В свою очередь представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рула Амин заявила, что большинство из 900 убежищ для внутренне перемещенных жителей в Ливане уже не вмещают людей.

Ранее Израиль приказал эвакуироваться жителям ливанского города Набатии.