Российские военнослужащие нанесли удар по месту скопления иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), на Херсонском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, боевую задачу выполнили десантники в составе группировки войск «Днепр». Они поразили цель, находившуюся у Днепровского рубежа, при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и успешно ее уничтожили.

Как рассказал заместитель командира батареи РСЗО с позывным «Дым», в последнее время в рядах украинских войск становится все меньше граждан соответствующей страны. При этом количество наемников из государств — членов НАТО продолжает увеличиваться.

«В основном шевроны французов, немцев, поляков, ну и прочих бесов», — уточнил мужчина.

Из публикации следует, что российские солдаты получили данные о месте скопления наемников в темное время суток. После этого расчет «Урагана» покинул тщательно замаскированный капонир и прибыл на огневую позицию, уже оттуда отработав по заданной цели.

«Потом зайдет наша пехота, закрепится на участках фронта <...>. Наши войска активно продвигаются. Обстановка [на фронте] меняется в лучшую сторону», — добавил «Дым».

3 октября министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Удары по местам скопления украинских солдат нанесли бойцы группировки российских войск «Днепр».

Ранее военные ВС РФ выбили ВСУ с больших островов на реке Днепр.