Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские десантники нанесли удары по наемникам ВСУ на Херсонском направлении

РИА Новости: ВС РФ уничтожили скопление наемников на Херсонском направлении

close
Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие нанесли удар по месту скопления иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), на Херсонском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, боевую задачу выполнили десантники в составе группировки войск «Днепр». Они поразили цель, находившуюся у Днепровского рубежа, при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и успешно ее уничтожили.

Как рассказал заместитель командира батареи РСЗО с позывным «Дым», в последнее время в рядах украинских войск становится все меньше граждан соответствующей страны. При этом количество наемников из государств — членов НАТО продолжает увеличиваться.

«В основном шевроны французов, немцев, поляков, ну и прочих бесов», — уточнил мужчина.

Из публикации следует, что российские солдаты получили данные о месте скопления наемников в темное время суток. После этого расчет «Урагана» покинул тщательно замаскированный капонир и прибыл на огневую позицию, уже оттуда отработав по заданной цели.

«Потом зайдет наша пехота, закрепится на участках фронта <...>. Наши войска активно продвигаются. Обстановка [на фронте] меняется в лучшую сторону», — добавил «Дым».

3 октября министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Удары по местам скопления украинских солдат нанесли бойцы группировки российских войск «Днепр».

Ранее военные ВС РФ выбили ВСУ с больших островов на реке Днепр.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами