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В Курской области авиабомбами уничтожен личный состав и опорный пункт ВСУ

В Курской области авиабомбами с УМПК уничтожен личный состав и опорный пункт ВСУ

Российский истребитель Су-34 при помощи авиабомб с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил в приграничном районе Курской области личный состав и опорный пункт ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены.

4 октября военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок заявил, что главкому ВСУ Александру Сырскому после отступления украинской армии из Угледара будет нужна перегруппировка подразделений, поэтому нельзя исключать вывода войск Украины с территории Курской области.

В этот же день сообщалось, что инженерные войска РФ приступили к разминированию территорий Курской области с целью защиты населения и дальнейшего восстановления инфраструктуры.

Ранее в Финляндии назвали Зеленского «безумным псом».

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