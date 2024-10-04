В Иране назвали условия прекращения огня

Иран поддержит инициативу о прекращении огня при условии соблюдения прав народа Ливана и одновременного перемирия в секторе Газа. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Ливане глава министерства иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

«Мы поддержим прилагаемые усилия при условии, во-первых, соблюдения прав ливанского народа, а во-вторых, это должно произойти одновременно с прекращением огня в секторе Газа», – сказал он.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в Кремле рассказали о реакции России в случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке.