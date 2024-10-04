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Командир полка рассказал, что помогало ВСУ удерживать Угледар

Командир полка «Сид»: гарнизону ВСУ в Угледаре помогали камеры на домах

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Украинские солдаты установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, что мешало вести постоянное снабжение российских войск на передовой. Об этом рассказал командир полка позывным «Сид», пишет РИА Новости.

По его словам, противник постоянно наносил удары по российской технике. Любые перемещения в окрестностях Угледара пришлось временно запретить.

«Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели все», — рассказал он.

После этого было принято решение вести снабжение через близлежащую лесополосу на мотоциклах, рассказал «Сид».

После взятия Угледара российской армией депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города стало поражением для всей Украины. По его словам, причиной неблагоприятного для Киева развития событий стали неправильные решения на фронте.

Ранее российский полковник рассказал о действиях ВСУ после потери Угледара.

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