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В ФСБ заявили, что США хотят вести украинский конфликт на территории Белоруссии

Бортников: США хотят вести украинский конфликт на территории Белоруссии

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

США и их союзники стремятся вовлечь Белоруссию и Молдавию в вооруженный конфликт, расширив зону боевых действий на эти страны. Об этом заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ глава ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

По его словам, США ведут враждебные действия «непосредственно на постсоветском пространстве», что приводит к эскалации конфликта на Украине, а также пытаются вовлечь напрямую в него военные контингенты стран НАТО.

До того в МИД РФ заявили, что вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, но Москва предостерегает от эскалации. Россия, по мнению замглавы МИД Сергея Рябкова, просчитывает «со всех точек зрения» сценарии политического и военного противостояния с США.

Ранее Пентагон рассказал, что станет вовлечением США в украинский конфликт.

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