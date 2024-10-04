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Израиль атаковал туннель на границе Ливана с Сирией

ВВС Израиля атаковали туннель длиной 3,5 км на границе Ливана с Сирией

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Gil Cohen Magen/Global Look Press

ВВС Израиля атаковали туннель, который прорыт на границе Ливана с Сирией. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземному туннелю, соединяющему ливанскую границу с Сирией», — говорится в сообщении.

В пресс-службе израильской армии добавили, что этот туннель, чья длина составляет порядка 3,5 километров, использовался для перевозки и хранения под землей больших партий оружия.

По данным ЦАХАЛ, эксплуатацией туннеля руководило подразделение, которое отвечало за транспортировку оружия из Ирана, а также «его сателлитов движению «Хезболлах» в Ливане».

В пресс-службе армии Израиля среди прочего отметили, что ударами ВВС были уничтожены и другие объекты, склады оружия и дополнительная инфраструктура движения.

Среди прочего военные подтвердили, что атаковали «объекты инфраструктуры, которые прилегали к пограничному переходу «Эль-Масна» на границе Ливана с Сирией.

До этого начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ намерен полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее Израиль ликвидировал главу управления связи «Хезболлы».

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