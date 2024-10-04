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В Орловской области отменили ракетную опасность

Глава Орловской области Клычков сообщил об отмене ракетной опасности в регионе

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Ракетную опасность отменили в Орловской области спустя почти 1,5 часа с момента ее объявления. О том, что угроза миновала, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области», — говорится в заявлении.

Данный пост был опубликован в 12:34 мск. При этом сирены на территории региона сработали в 11:13 мск.

28 сентября украинские солдаты предприняли неудачную попытку нанести удар по Орловской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон самолетного типа около 7:00 мск. Другие подробности не уточнялись.

За два дня до этого Клычков сообщил о еще одном украинском беспилотнике, перехваченном в воздушном пространстве Орловской области. По его словам, системы ПВО ликвидировали дрон в темное время суток. После этого на место падения БПЛА выехали сотрудники оперативных служб, но никакой дополнительной информации о произошедшем не поступало.

Ранее россиян призвали не снимать прилетающие БПЛА.

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