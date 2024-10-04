В Израиле заявили о «сюрпризах» для «Хезболлы»

Шиитское движение «Хезболла» получает очень серьезные удары, у Израиля еще есть «сюрпризы», которые будут реализованы. Об этом заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант, передает портал Ynet.

»«Хезболла» получает очень серьезные удары один за другим, и у нас (Израиля — «Газета.Ru») есть еще сюрпризы, некоторые из которых уже осуществлены, а другие еще будут реализованы», — заявил он.

Ynet среди прочего пишет, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует в ряде деревень в Ливане недалеко от границы с государством. По данным портала, израильская армия будет продолжать операцию до полного уничтожения военных объектов «Хезболлы», с которых планировались атаки.

Незадолго до этого израильские военные сбросили 73 тонны взрывчатых веществ на штаб разведки ливанского шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. Как сообщал Ynet, в момент атаки там мог находиться двоюродный брат и преемник ликвидированного лидера движения Хасана Насраллы Хашем Сафиеддин.

Ранее Израиль ликвидировал главу управления связи «Хезболлы».