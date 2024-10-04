Российские военнослужащие за минувшую неделю взяли под свой контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в период с 28 октября по 4 октября бойцы группировки войск «Запад» вынудили украинских солдат покинуть населенные пункты Макеевка и Вишневое. Первый находится в ДНР, а второй — в Харьковской области.

Более того, военные Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям 11 бригад украинских войск. За тот же промежуток времени они отразили 11 контратак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Потери противника составили свыше 2 880 военнослужащих», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что также бойцы «Запада» вывели из строя десятки единиц техники украинских войск и уничтожили 29 полевых складов со снарядами ВСУ.

Солдаты группировки войск «Юг», в свою очередь, взяли под свой контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР. За прошедшую неделю они отразили 20 атак со стороны украинских войск и нанесли поражение формированиям 11 бригад ВСУ. Во время сражений украинские подразделения потеряли до 5 110 бойцов, 13 полевых складов с боеприпасами и большое количество техники.

Также с 28 сентября по 4 октября подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенные пункты Крутой Яр и Нелеповка, расположенные на территории ДНР. В боях с ними ВСУ лишились до 4 210 солдат и десятков единиц техники, включая два танка.

«Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад территориальной обороны и двух бригад Национальной гвардии», — отметили в ведомстве.

Там отметили, что еще один населенный пункт — город Угледар в ДНР — под свой контроль взяли солдаты группировки войск «Восток». Они ликвидировали до 890 украинских военных, а также нанесли поражение подразделениям шести бригад ВСУ.

Ранее в Кремле рассказали, от кого президент РФ Владимир Путин узнал о взятии Угледара.