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В Минобороны РФ сообщили о взятых за неделю в плен украинских солдатах

Минобороны РФ: за неделю 83 украинских солдат сдались в плен российским военным

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Reuters

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, из них 44 украинца сдались в плен во время зачистки населенного пункта Угледар в Донецкой народной республике.

Полковник в отставке Андрей Кошкин рассказывал, что ВСУ после отступления из Угледара больше внимания станут уделять вопросам обороны, поскольку украинская армия находится в процессе отступления. По его словам, военнослужащие ВСУ плохо выполняют боевые задачи на фронте, в связи с чем командованию украинских войск нужно оценить кадровую обеспеченность компетентными солдатами.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что взятие российской армией под контроль города Угледара в ДНР стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Ранее в Раде рассказали о поражении для «всей Украины».

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