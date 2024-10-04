В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, из них 44 украинца сдались в плен во время зачистки населенного пункта Угледар в Донецкой народной республике.

Полковник в отставке Андрей Кошкин рассказывал, что ВСУ после отступления из Угледара больше внимания станут уделять вопросам обороны, поскольку украинская армия находится в процессе отступления. По его словам, военнослужащие ВСУ плохо выполняют боевые задачи на фронте, в связи с чем командованию украинских войск нужно оценить кадровую обеспеченность компетентными солдатами.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что взятие российской армией под контроль города Угледара в ДНР стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Ранее в Раде рассказали о поражении для «всей Украины».