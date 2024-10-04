Глава ФСБ заявил об участии военных НАТО в подготовке операций ВСУ

Кадровые военные стран НАТО помогают Вооруженными силам Украины планировать свои операции уже на всей протяженности линии боевых действий. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников во время заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ), передает ТАСС.

По его словам, западные страны нацелены на повышение интенсивности военных действий на территории Украины и «демонстрируют санкционирование Киеву применения натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам на территории» РФ, а также «непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевых действий».

«Подчеркну — на всей», — сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Он добавил, что страны НАТО также показывают свое намерение направить на Украину свои воинские контингенты.

Североатлантический альянс понимает запрос Украины на нанесение ударов вглубь РФ западным оружием, однако соответствующее решение остается за остальными союзниками Киева, заявлял 1 октября новый генсек НАТО Марк Рютте.

Ранее в США предупредили Украину о последствиях из-за атаки на Курскую область.