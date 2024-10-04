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В Ливане сообщили об ударе Израиля по дороге, которой пользовались беженцы

Reuters: Израиль ударил по дороге в Ливане, по которой спасались беженцы

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Lisi Niesner/Reuters

Израильские военные (ЦАХАЛ) нанесли удар по трассе возле пункта пропуска Маснаа в Ливане на границе с Сирией, через который беженцы спасались от бомбардировок. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра транспорта Ливана Али Хамие.

По словам Хамие, за последние 10 дней дорогой воспользовались порядка 300 тысяч человек, большинство из которых — сирийцы. Он также отметил, что удар по территории возле погранперехода оставил после себя воронку шириной 4 метра.

Обстрел зоны возле КПП в Израиле объясняют тем, что шиитская организация «Хезболла» якобы использует погранпереход для транспортировки в Ливан военной техники. Представитель израильской армии Авичай Адраи написал на своей странице в соцсети X, что ЦАХАЛ не допустит «контрабанды оружия».

3 октября Израиль нанес четыре авиаудара по южным пригородам Бейрута с целью поразить здание офиса по связям со СМИ «Хезболлы». Увенчалась ли атака успехом — не уточнялось.

Ранее Израиль приказал эвакуироваться жителям ливанского города Набатии.

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Операция Израиля в Ливане
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