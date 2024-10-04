Дрон ВСУ атаковал сельхозпредприятие в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника село Репяховка Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, в результате сброса взрывчатки в одном частном доме оказались выбиты окна и посечен забор. На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены административное здание, сельхозтехника и микроавтобус. Также загорелся грузовой автомобиль, но пожарные ликвидировали огонь.

На месте инцидента работают оперативные службы. Среди населения никто не пострадал.

Сегодня утром в Воронежской области на нефтебазе в Аннинском районе пустая цистерна загорелась после падение беспилотника.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен в районе города-спутника Курской атомной электростанции средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к электростанции. На месте происшествия работали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили беспилотник в Белгородской области.