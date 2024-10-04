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Марочко заявляет, что в ДНР прибыла группа иностранных медиков-волонтеров

Марочко: на линию соприкосновения в ДНР прибыли англоязычные медики-волонтеры

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военный эксперт Андрей Марочко заявил РИА Новости, что на линию боевого соприкосновения в район села Миньковка (ДНР) прибыла группа из пяти англоязычных медиков-волонтеров для помощи украинскому медицинскому подразделению.

«На линию боевого соприкосновения прибыли иностранные медики-волонтеры. В район населенного пункта Миньковка зафиксировано прибытие пяти англоязычных медиков с целью оказания безвозмездной помощи украинскому медицинскому подразделению», — сказал он.

По его информации, иностранные медики прибыли туда со своим оборудованием, хорошо экипированы и имеют большой опыт работы в зоне боевых действий.

В конце сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские военные ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Сергеевке Одесской области. По его данным, удар был нанесен одному из санаториев, где размещались наемники.

Ранее иностранного наемника заочно осудили на 10 лет за участие в конфликте на Украине.

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