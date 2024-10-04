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За ночь над территорией России уничтожили 18 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: за ночь над Россией сбили 18 украинских беспилотников

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Ashley Chan/Global Look Press

За ночь над территорией России сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

За ночь над Белгородской и Воронежской областями были сбиты шесть беспилотников. Кроме того, пять БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, а один — над Ростовской областью.

Сегодня ночью в в Аннинском районе Воронежской области на нефтебазе в результате падения беспилотника загорелась пустая цистерна. На месте работают пожарные расчеты, в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен в районе города — спутника Курской атомной электростанции средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к электростанции. На месте происшествия работали экстренные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ в городе Старый Оскол пострадал мирный житель.

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