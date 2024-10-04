ЦАХАЛ сообщил об уничтожении основателя ракетной программы «Хезболлы»

Подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировало создателя ракетной программы «Хезболлы» Махмуда Юсефа Аниси. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

«Аниси был одним из лидеров программы «Хезболлы» по созданию высокоточных управляемых ракет в Ливане и был важным источником знаний, обладая большими технологическими способностями в сфере производства оружия», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

До этого израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла четыре авиационных удара по южным пригородам ливанской столицы Бейрута.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее посол Ливана в России заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может затянуться.