Медведев раскрыл единственную форму участия россиян в СВО

Заключение контракта с Минобороны — это единственная форма привлечения россиян для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети »ВКонтакте».

«Работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах нашей страны», — отметил зампред Совбеза.

Он обратил внимание, что сейчас совершенствуется система выплат и другие формы поддержки российских бойцов и их семей. Медведев обратил внимание, что российские власти продолжат эту работу до достижения окончательной победы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, который начался в стране с 1 октября. Согласно документу, призвать планируется 133 тыс. новобранцев. Повестки вручают бумажные, но в трех регионах в пилотном режиме запустили электронную рассылку. А вот оспорить решение призывной комиссии можно будет онлайн всем россиянам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Генштаб ВС РФ заявили, что срок службы по призыву в России останется неизменным.