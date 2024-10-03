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Будущий еврокомиссар по обороне предрек ЕС войну с Россией

Будущий еврокомиссар по обороне Кубилюс призвал ЕС быть готовым к войне с РФ

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Virginia Mayo/AP

Будущий еврокомиссар по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, обратился с призывом к Евросоюзу готовиться к возможной конфронтации с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кубилюс предрек начало возможного военного противостояния через шесть-восемь лет. Он также заявил о необходимости наращивания производства техники и снарядов.

Будущий еврокомиссар на случай конфликта сформировать неприкосновенный запас боеприпасов для Евросоюза. Эту идею ранее не поддержал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, ушедший в отставку 1 октября.

В четверг, 3 октября, министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью журналу Le Point заявил, что Москва представляет собой главную угрозу для Парижа среди всех иностранных держав. По его словам, РФ противодействует интересам Франции в Африке, ведет информационную войну, а также милитаризует все новые сферы.

Ранее Такер Карлсон оценил последствия войны между Россией и США.

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