В Израиле заявили о планах уничтожить всю инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, передает Telegram-канал армейской пресс-службы.

«Сегодня я встретился с командирами и солдатами 98-й и 36-й дивизий, которые действуют в Ливане для выполнения очень важной миссии — установления безопасности на севере и возвращения жителей в свои дома», — заявил начальник генштаба.

Халеви добавил, что возвращение жителей означает полное уничтожение инфраструктуры «Хезболлы», которую члены группировки возвели вблизи границы. Начальник генштаба ЦАХАЛ подчеркнул, что израильская армия полна решимости уничтожить эту инфраструктуру и «всех, кто там находится».

До этого президент США Джо Байден сообщил, что США и Израиль обсуждают вероятность нанесения удара по нефтяным объектам Ирана в виде ответной меры на ракетный обстрел.

Ранее Иран выступил с предупреждением к США.